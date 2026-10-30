Ford Motor Aktie News: Ford Motor fällt am Nachmittag

Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 12,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'610 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ford Motor-Aktie bei 12,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,28 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 1'552'012 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,86 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,599 USD. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,99 Prozent auf 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50.53 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Ford Motor am 04.02.2027 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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