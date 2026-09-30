Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit roter Tendenz

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 12,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,97 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 12,38 USD. Zuletzt wechselten 2'029'453 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Bei einem Wert von 11,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,64 Prozent.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 48.30 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren abgeworfen