Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 12,27 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'709 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 432'513 Stück.

Am 30.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,87 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Am 28.07.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 48.30 Mrd. USD, gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,76 Prozent präsentiert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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