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29.09.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagabend mit Kursverlusten

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagabend mit Kursverlusten

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,30 USD abwärts.

Ford Motor
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 12,30 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'669 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ford Motor-Aktie bei 12,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'336'109 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 30,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 11,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,60 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 USD. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 48.30 Mrd. USD, gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,76 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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