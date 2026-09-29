Ford Motor Aktie News: Ford Motor verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Ford Motor-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,36 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'685 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,31 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 390'340 Ford Motor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 11,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,85 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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