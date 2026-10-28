Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend höher

Die Ford Motor-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 11,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'729 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 11,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'876'140 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,43 Prozent. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 7,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,43 Prozent auf 48.30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,87 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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