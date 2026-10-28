|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 11,90 USD.
Die Ford Motor-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 11,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'729 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 11,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'876'140 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,43 Prozent. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 7,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,43 Prozent auf 48.30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,87 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
Ausblick: Ford Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
28.10.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend höher (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Ford Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen dürften mit verschiedenen Vorzeichen starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.