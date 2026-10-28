Ford Motor Aktie News: Ford Motor zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 11,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'736 Punkten steht. Bei 11,85 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,83 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'219'638 Stück gehandelt.

Bei 17,78 USD markierte der Titel am 30.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,64 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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