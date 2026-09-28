Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Montagabend mit Verlusten

Die Ford Motor-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 12,44 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'698 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 12,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,59 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 2'595'221 Aktien.

Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 30,04 Prozent niedriger. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,62 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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