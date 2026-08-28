Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Abend schwächer

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 13,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 13,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'775'983 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 22,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 19,66 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.18 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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