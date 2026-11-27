Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 12,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'297 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,38 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 12,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'091'166 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,16 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,599 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 49.53 Mrd. USD im Vergleich zu 50.53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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