Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 12,22 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'244 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,27 USD. Bei 12,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 416'715 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 17,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,05 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,57 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,599 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.53 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Ford Motor am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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