Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Abend fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,4 Prozent auf 11,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'728 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,79 USD. Bei 11,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'836'900 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 markierte das Papier bei 17,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 33,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 5,36 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Erste Schätzungen: Ford Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor