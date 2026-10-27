Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 11,73 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 11,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 11,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 1'576'240 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 5,24 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,43 Prozent auf 48.30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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