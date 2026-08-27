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27.08.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Anleger greifen bei Ford Motor am Donnerstagabend zu

Ford Motor Aktie News: Anleger greifen bei Ford Motor am Donnerstagabend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,96 USD zu.

Ford Motor
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Um 20:26 Uhr ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 13,96 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'717 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,88 USD. Bisher wurden via New York 1'747'538 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 27,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,12 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -3,76 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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