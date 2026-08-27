Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag im Minus

Die Ford Motor-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 13,88 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 13,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,88 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 598'346 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 48.30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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