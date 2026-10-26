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26.10.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend in Rot

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 11,58 USD.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 11,58 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'679 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,58 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,61 USD. Zuletzt wurden via New York 2'068'603 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 3,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2025 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ford Motor ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,43 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50.53 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Ford Motor dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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