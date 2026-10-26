Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'696 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ford Motor-Aktie bisher bei 11,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,61 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 860'057 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 markierte das Papier bei 17,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 11,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 4,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.53 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,87 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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