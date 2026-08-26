Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochabend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr rutschte die Ford Motor-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,87 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,77 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,87 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'379'099 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 21,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,86 Prozent.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 48.30 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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