Ford Motor Aktie News: Ford Motor verliert am Mittwochnachmittag

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 13,92 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'669 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 13,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 604'265 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 27,74 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 25,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ein EPS von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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