Das Papier von Ford Motor legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 12,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'184 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 12,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,96 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'059'159 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 17,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2026). Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 45,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 11,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,43 Prozent.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,599 USD aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,99 Prozent auf 49.53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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