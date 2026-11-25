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25.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 11,90 USD abwärts.
Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 11,90 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'998 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Ford Motor-Aktie bis auf 11,83 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 640'378 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 49,43 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 11,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.
Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2025 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,599 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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