Ford Motor Aktie News: Ford Motor legt am Abend zu

Um 20:26 Uhr ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 12,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Bei 12,81 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 2'404'966 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.05.2026 erreicht. 39,25 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 14,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,750 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 48.30 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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