Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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25.09.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Nachmittag seitwärts
Die Aktie von Ford Motor hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Ford Motor-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 12,61 USD.
Bei der Ford Motor-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 12,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 12,72 USD. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,54 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,62 USD. Zuletzt wurden via New York 579'438 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,78 USD) erklomm das Papier am 30.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 40,96 Prozent wieder erreichen. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 11,86 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 USD. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ford Motor ein Ergebnis je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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