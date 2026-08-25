Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend höher

Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,88 USD. Bisher wurden heute 1'339'775 Ford Motor-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.05.2026 erreicht. 27,01 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,58 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 USD je Ford Motor-Aktie. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ford Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 48.30 Mrd. USD, gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,76 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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