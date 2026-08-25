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25.08.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,89 USD.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bisher bei 13,82 USD. Bei 13,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 716'415 Stück.

Bei 17,78 USD markierte der Titel am 30.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 27,97 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 24,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.30 Mrd. USD – eine Minderung von -3,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 50.18 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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