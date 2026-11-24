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24.11.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 11,93 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,4 Prozent auf 11,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'204 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,57 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3'272'623 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 32,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2026 auf bis zu 11,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,599 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,99 Prozent zurück. Hier wurden 49.53 Mrd. USD gegenüber 50.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen.
Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,89 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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