Die Ford Motor-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 11,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,57 USD. Zuletzt wechselten via New York 874'871 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,83 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,05 USD am 20.11.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 6,24 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,599 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,750 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.10.2026. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 49.53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -1,99 Prozent verringert.

Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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