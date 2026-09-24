Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Donnerstagabend Verlust reich

Die Ford Motor-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 12,79 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'707 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 12,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,96 USD. Zuletzt wechselten 2'358'752 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,78 USD) erklomm das Papier am 30.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 39,03 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Mit einem Kursverlust von 13,06 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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