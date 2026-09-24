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24.09.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Anleger schicken Ford Motor am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Ford Motor Aktie News: Anleger schicken Ford Motor am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 12,83 USD.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 12,83 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Ford Motor-Aktie bis auf 12,79 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 642'011 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,54 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,12 USD am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,37 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor -0,01 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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