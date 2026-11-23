Um 20:26 Uhr ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 11,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'252 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 11,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 2'492'705 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,78 USD) erklomm das Papier am 30.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,71 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2026 bei 11,05 USD. Abschläge von 5,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,599 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Ford Motor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 04.02.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,89 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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