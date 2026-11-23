Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 11,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,42 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 751'583 Stück gehandelt.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 55,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,05 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,599 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 49.53 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 50.53 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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