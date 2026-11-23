|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Montagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 11,46 USD.
Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 11,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,42 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 751'583 Stück gehandelt.
Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 55,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,05 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.
Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,599 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 49.53 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 50.53 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr bedeutet
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
16:29
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Abend (finanzen.ch)
|
16.11.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Ford-Aktie höher: Autobauer sieht wachsende Belastung durch teurere Rohstoffe (AWP)
|
27.10.26
|Ausblick: Ford Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ford Motor Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert - Tokio im Feiertag
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.