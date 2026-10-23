Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Freitagabend mit Abschlägen

Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 11,61 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'632 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,45 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'751'114 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 4,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Ford Motor gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Ford Motor-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,87 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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