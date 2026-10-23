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23.10.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Freitagnachmittag im Minus
Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 11,48 USD.
Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 3,9 Prozent auf 11,48 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'613 Punkten notiert. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,48 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'325'788 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Am 30.05.2026 markierte das Papier bei 17,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,90 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 3,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ein EPS von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Ford Motor rechnen Experten am 27.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,87 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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