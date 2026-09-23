Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr rutschte die Ford Motor-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 13,04 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten realisiert. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,87 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,00 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'094'313 Stück gehandelt.

Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 26,67 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Abschläge von 14,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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