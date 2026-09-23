Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochnachmittag leichter

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 12,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'716 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bisher bei 12,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 757'158 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 27,43 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 13,84 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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