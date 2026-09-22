Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 13,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 13,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,29 USD. Bisher wurden heute 596'097 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 15,35 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2025 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -3,76 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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