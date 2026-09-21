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21.09.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend nahezu unverändert

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend nahezu unverändert

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Ford Motor. Bei der Ford Motor-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 13,22 USD.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie kam im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,22 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,45 USD. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,18 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,37 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'300'705 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 17,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 15,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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