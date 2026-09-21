Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Nachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 13,28 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,45 USD. Bei 13,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 616'402 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 25,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,12 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,27 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Ford Motor gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 48.30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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