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20.11.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,32 USD.
Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 11,32 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'982 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,67 USD. Bei 11,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3'522'540 Ford Motor-Aktien.
Am 30.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 17,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. 57,02 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2026 (11,05 USD). Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 2,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2025 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,599 USD je Aktie ausschütten. Ford Motor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 49.53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.53 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Ford Motor-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,89 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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