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20.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Freitagnachmittag
Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 11,62 USD.
Das Papier von Ford Motor legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 11,62 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'110 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 11,67 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 1'827'086 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,97 Prozent. Am 19.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,05 USD ab. Mit Abgaben von 4,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,599 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,99 Prozent auf 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50.53 Mrd. USD gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen.
Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,89 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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