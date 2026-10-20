Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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20.10.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor büsst am Dienstagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,08 USD ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 12,08 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'731 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,81 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,92 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'257'372 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 47,20 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,12 USD am 31.03.2026. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 8,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Am 27.10.2027 wird Ford Motor schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,87 USD je Ford Motor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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