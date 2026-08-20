Ford Motor Aktie News: Ford Motor gibt am Donnerstagabend nach

Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,8 Prozent auf 13,96 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'653 Punkten steht. Im Tief verlor die Ford Motor-Aktie bis auf 13,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,24 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'598'252 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,37 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,12 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 20,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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