Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 13,91 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'684 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 13,91 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'093'154 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 17,78 USD markierte der Titel am 30.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 20,09 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren eingefahren

Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren verdient