Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit Einbussen

Die Ford Motor-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 11,50 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'495 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 7'694'366 Stück.

Am 27.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 28,71 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,53 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Ford Motor liess sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,63 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 45.89 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 48.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,53 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren verloren

Ford-Aktie tiefer: Entwarnung beim Stellenabbau in Köln

CATL-Aktie mit Kursrally nach Bilanzvorlage: Deutliches Gewinnplus in 2025 sorgt für Begeisterung