Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 11,17 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'219 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 11,05 USD. Bei 11,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'055'596 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 17,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Am 19.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,05 USD. Abschläge von 1,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,599 USD je Ford Motor-Aktie. Ford Motor veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,99 Prozent auf 49.53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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