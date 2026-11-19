Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 11,31 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'330 Punkten tendiert. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,37 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 599'835 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,78 USD) erklomm das Papier am 30.05.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 36,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,12 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 1,68 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,599 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Ford Motor veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,99 Prozent zurück. Hier wurden 49.53 Mrd. USD gegenüber 50.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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