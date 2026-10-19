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19.10.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Kursabschlägen

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 12,39 USD.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 12,39 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten realisiert. Bei 12,33 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 499'302 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,29 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren. Ford Motor dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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