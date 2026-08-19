Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend gefragt

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 14,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,37 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,05 USD. Zuletzt wurden via New York 1'919'026 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 25,53 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 21,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 USD. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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