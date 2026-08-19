Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 14,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 14,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,05 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 810'354 Aktien.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,12 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,97 Prozent.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren eingefahren

Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren verdient