Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 11,29 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'332 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 11,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 743'770 Stück.

Am 30.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 17,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 1,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,599 USD aus. Ford Motor gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.53 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,89 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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