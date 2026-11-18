|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 11,29 USD ab.
Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 11,29 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'332 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 11,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 743'770 Stück.
Am 30.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 17,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 1,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,599 USD aus. Ford Motor gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.53 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,89 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr bedeutet
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
18.11.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Abend tiefer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Ford-Aktie höher: Autobauer sieht wachsende Belastung durch teurere Rohstoffe (AWP)
|
27.10.26
|Ausblick: Ford Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Ford Motor am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp höher -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.